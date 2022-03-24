Мінна небезпека: у ЗСУ нагадали, що потрібно знати та виконувати

24 березня 2022 , 21:39
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Джерело:

фейсбук Сухопутних військ ЗСУ

Сухопутні війська Збройних Сил України розповіли, що потрібно знати та виконувати у воєнний час, коли вибухонебезпечні предмети на кожному кроці.

На своїй сторінці у фейсбук ЗСУ опублікували відеозастереження та розповіли правила поводження з вибуховими пристроями.

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Головні правила поведінки поряд з вибухонебезпечними предметами:

  1. Оминайте снаряди, які не розірвалися. Вони готові вибухнути будь-якої миті.
  2. Не беріть в руки знайдені предмети: дитячі іграшки та гаджети. Це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Обов'язково поясніть це дитині.
  3. Заборонено наближатись до вибухонебезпечного предмета, пересувати його або брати в руки, розряджати, кидати або бити по ньому.
  4. Заборонено розпалювати багаття поруч з небезпечними предметами.
  5. Заборонено приносити вибухові предмети додому.
  6. Про всі знахідки повідомляйте рятувальників або Національну поліцію.

Нагадуємо, номери ДСНС України та Національної поліції України:

ДСНС – 101
Національна поліція – 102

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Автор: Ірина Грицик