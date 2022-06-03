У Міноборони Британії показали динаміку вторгнення Росії за 100 днів

Сьогодні минає 100 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Проте російські війська так і не змогли досягти своїх початкових цілей.

Йдеться про "захоплення Києва за три дні" та українських центрів влади. Але наразі не можуть захопити жодної області, адже Збройні Сили України дають окупантам гідну відсіч. Так, Міністерство оборони Великої Британії показало динамічну карту бойових дій впродовж ста днів повномасштабної війни.

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У Міноборони Британії показали динаміку 100 днів війни

Так, на опублікуваному відео показується карта з етапами вторгнення Росії та як змінювалася динаміка бойових дій в Україні протягом 100 днів війни.

Напад Росії на північ України закінчився дорогою невдачею. Росія не змогла реалізувати власні принципи війни,

– йдеться у дописі британської розвідки.

На думку Міноборони Британії, причина поразки Росії – обмежена боєготовність багатьох підрозділів, які розкинулися по різній території без достатньої підтримки з боку артилерії та бойової авіації.

Також у Міноборони нагадали, що Росія помилково розраховувала на позитивне ставлення українського населення до російських окупаційних військ. Тому зараз росьйська армія прийняла "стратегію виснаження" і отримує повільні і затратні досягнення на Донбасі.

Карта бойовий дій за 100 днів повномасштабної війни: дивіться відео

8 перемог України за 100 днів повномасштабної війни

Російські війська розраховували на швидку війну, вони хотіла захопити наші території, й думали, що їх тут чекають. Але їхній план зірвався, адже українські Сили оборони з першого дня війни ведуть бої на сході й на півдні України, де найзапекліше. Так, за 100 днів є невдачі, але успіхів теж чимало:

Звільнення Силами оборони раніше окупованих територій – н ині 80% території країни контролюють Збройні Сили України. Залучення широкої міжнародної коаліції задля протистояння російській агресії. Формування Сил територіальної оборони і їх залучення до активної фази військового протистояння безпосередньо на лінії фронту. Розгортання сил спротиву на окупованих територіях. Побудова логістики, яка дозволяє здійснювати як передислокацію, так і накопичення матеріально-технічних резервів. Крім того, правильна побудова логістики забезпечує постачання новітнього озброєння з закордону. Розбудова ешелонованої системи протиповітряної оборони. Консолідація українського суспільства. Росія хотіла атакувати й свідомість українців, втім не вийшло! Феноменально високий ступінь довіри населення до державної інституції.

Варте уваги – хроніки 100 днів повномасштабної війни в Україні: дивіться відео