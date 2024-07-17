Китай і Росія становлять "смертельну" загрозу для Великої Британії та НАТО – Міноборони

Джордж Робертсон заявив, що Китай і Росія становлять смертельну загрозу для Великої Британії та НАТО загалом. Ці заяви важливі для майбутньої оборонної політики лейбористського уряду під керівництвом Кіра Стармера.

Зауважимо, що Велика Британія планує виділити 2,5% ВВП на оборону. Своїми діями Стармер хоче заявити про себе, як про сильного прогресивного лідера.

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Чому Китай та Росія є загрозою для Великої Британії та НАТО

Керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон заявив, що Росія, Китай, Іран і Північна Корея є смертельними загрозами для Великої Британії.

Ми стикаємося зі смертоносним квартетом країн, які все більше працюють разом,

– сказав він.

У виданні зазначають, що заяви Робертсона мають велике значення, оскільки проведений під його керівництвом огляд задасть курс оборонної політики нового лейбористського уряду.

Які випробування постають перед новим урядом Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що документ буде опубліковано на початку 2025 року. План дій буде спрямований на досягнення мети, поставленої прем'єр-міністром Кіром Стармером, – виділення 2,5% від ВВП на оборону.

Робертсон, який очолював НАТО з 1999 до 2003 року і раніше обіймав посаду міністра оборони за Тоні Блера, керуватиме оборонним оглядом нового уряду разом із колишнім радником президента США та експертом з питань Росії Фіоною Гілл і Річардом Берронсом, колишнім командувачем Об'єднаним командуванням сил Великої Британії.

Оборона стала першим випробуванням для Стармера на посаді прем'єр-міністра. Він прагне заявити про себе на світовій арені як про сильного прогресивного лідера перед обличчям сплеску популізму в Європі та можливості нового президентства Дональда Трампа в США, водночас борючись із членами своєї власної правлячої Лейбористської партії, які хочуть спрямувати державні видатки на розв'язання інших внутрішніх проблем, таких як соціальне забезпечення.

Нагадаємо, що раніше новий глава Міноборони Британії в Одесі оголосив про черговий пакет допомоги для України. Зокрема, будуть передані протитанкові ракети Brimstone, військові катери, машини розмінування та артилерійські гармати.