ЗСУ продовжують тиснути на російську оборону на Херсонщині, але без просувань, – Британія

Українські військові тиснуть на оборону окупантів на Херсонщині. Проте наразі ЗСУ не просуваються.

ЗСУ на Півдні чинять локалізований тиск на ворога. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії 11 липня.

Зверніть увагу росіяни вгатили по багатоповерхівці в центрі Харкова: основне за 138 день війни

Українські захисники тиснуть на окупантів, але поки не просуваються

Українські сили продовжували чинити локалізований тиск на російську оборонну лінію на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не досягнувши територіальних здобутків,

– мовиться в повідомленні.

Головні повідомлення від Міноборони Британії

10 липня російська артилерія продовжувала обстрілювати північ Донбасу, але не має значних територіальних просувань.

Найбільшою проблемою росії у війні проти України є відсутність запланованих перерв у напружених бойових умовах.

На Півдні в росії закінчуються резерви

росія почала активно використовувати для удару по наземних цілях у Миколаївській та Херсонській областях зенітно-ракетні комплекси С-300. Це може означати те, що вона вичерпує запаси потужніших ракет.

Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни 10 липня. За їхніми даними, використання ЗРК в такий спосіб є неефективним.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 11 липня: відео