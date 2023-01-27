Допомагаємо в інший спосіб, – у Міноборони Данії відповіли, чому не надають Україні танки

Нещодавно Берлін ухвалив рішення про надання Україні сучасних бойових танків й дав "зелене світло" на реекспорт для інших країн. Проте не всі західні союзники заявили про технічну підтримку України.

Серед таких країн – Данія. Однак міністр оборони країни Якоб Еллеман-Єнсен пояснив, що Данія має не так багато танків і поки не готова поділитися ними з Україною.

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Скільки танків в арсеналі має Данія

Загалом у Данії на озброєнні є 44 танки, з яких 14 базуються у країнах Балтії разом з контингентом НАТО, а ще 30 – у самій країні.

Ми допомагаємо іншим. Танки – це не просто прикраса. Їх використовують як засіб стримування, тому що у нас є балтійські союзники з дуже, дуже великим сусідом, який, як було показано, нападає на своїх сусідів,

– сказав міністр.

За його словами, наявність танків у Данії – це важливий елемент стримування. Уряд країни повинен дбати, щоб був певний баланс.

"Нам потрібно на чомусь навчати данських військових і для цього потрібне обладнання", – додав посадовець.

Крім того, Еллеман-Єнсен додав, що Україна поки не зверталася до Данії з проханням передати танки, а якби запит надійшов, то, можливо, відповідь була б позитивною після оцінки усіх можливостей.

Міністр також зазначив, що бачить єдиним шляхом завершення війни поразку Росії. Адже, "якщо Путін переможе, то він не зупиниться".

Які країни нададуть танки Україні

Зазначимо, що найбільше танків для України обіцяють у США – 31 танк M1 Abrams, яких достатньо для забезпечення одного українського батальйону. До слова, Abrams – одна з найдосконаліших танкових систем у світі, але для її надійної роботи потрібна спеціальна підготовка, обслуговування та паливо.

Американські чиновники заявили, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Abrams доставлять на поле бою.

Німеччина та Польща зобов'язалися надіслати по 14 танків, а Лондон прогнозує постачання своїх Challenger 2 протягом кількох тижнів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозував, що Берліну знадобиться три-чотири місяці, щоб відправити свої Leopard 2.

Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2, а Норвегія – ще вісім. Також заяви про надання танків зробили Іспанія, Фінляндія та Нідерланди.

А Франція, своєю чергою, розглядає можливість надання Україні своїх бойових танків Leclerc. Крім того, Данія заявила, що може надіслати 20 швейцарських танків Piranha в Україну.

Які країни готові надати бойові танки Україні / Інфографіка 24 Каналу