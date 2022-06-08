Міноборони демонструє трофейний російський "Панцир-С1": відео з центру Києва

Сьогодні, 7 червня, на Михайлівській площі відбулась установка нового експонату російсько-української війни. До знищених російських танків, боєвих машин піхоти та артилерії додали елемент системи протиповітряної оборони окупантів.

Черговий трофей продемонструвало Міністерство оборони України. У відомстві наголосили, що цей зразок російського військового озброєння "Панцир-С1" знищили українські супергерої.

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Як пишуть у Міноборони, виставляючи трофеї війни в центрі столиці, українцям нагадують, що зброя окупантів більше не загрожуватиме нашому спокою.

"Цей ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс доставили до середмістя Києва, де виставлена знищена російська військова техніка із Чернігівщини", – додали на сторінці відомства.

Міноборони демонструє трофейний російський "Панцир-С1": дивіться відео з центру Києва

Російський "Панцир-С1": довідка

Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" призначений для знищення повітряних цілей. Ц його арсеналі знаходяться 4 спарених 30-міліметрових гармат (1 400 снарядів боєкомплект) та 12 керованих ракет класу "земля-повітря".

За допомогою суміщення багатоканальної системи захоплення та супроводу цілей із ракетно-артилерійським озброєнням "Панцир-С1" створює безперервну зону перехоплення цілі по висоті (мінімальна) від 0 метра і по дальності (мінімальна) від 200 метрів. Досяжність по висоті 15 кілометрів, по дальності – 20 кілометрів. Також комплекс може вести вогонь по наземних малоброньованих одиницях техніки.

З 24 лютого Збройні Сили України знищили з десяток одиниць "Панцир-С1".

Інші втрати ворога: коротко

Станом на 7 червня українські воїни ліквідували близько 31 360 росіян. Водночас окупантська армія зазнає втрат й у техніці. Так, за останню лобу кількість знищених танків становить 1 390 одиниць; бойових броньованих машин – 3 416 одиниць, артилерійських систем – 694 одиниці, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн – 2 405 одиниць. Також Збройні Сили України знищили понад 200 реактивних систем залпового вогню, 212 літаків, 177 гелікоптерів та 96 засобів протиповітряної оборони.

У Генштабі наголосили, що за останню добу російські окупанти найбільше втрат зазнали на Слов'янському напрямку. А в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" розповіли, що українські оборонці знищили російський спостережний пост та 2 склади з боєприпасами.

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