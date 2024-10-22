Настав час, – міністр оборони Франції про сили неядерного стримування Росії в Україні
Джерело:TF1
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прокоментував план перемоги президента Володимира Зеленського. Він підкреслив важливість розгляду питання розміщення сил неядерного стримування на території України.
Про це пише TF1. Лекорню також позитивно оцінив деякі пункти плану президента України, назвавши їх "цікавими".
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Лекорню прокоментував план перемоги Зеленського
"Настав час зайнятися питанням звичайного стримування, яке допоможе перешкодити новій російській агресії", – зазначив Лекорню.
Французький міністр вважає, що цей крок є частиною "політичного шляху", який вимагатиме тривалої підтримки України.
План перемоги Зеленського - це початок політичної відповідальності, яку ми повинні взяти на себе, допомагаючи Україні в довгостроковій перспективі,
– сказав Лекорню.
Він наголосив на важливості забезпечення стримування як засобу протидії можливим майбутнім загрозам з боку Росії.
Це питання заслуговує на детальне вивчення,
– додав він, наголошуючи, що з боку Києва останнім часом спостерігається "розворот до військово-політичної риторики".
На думку міністра, Україна демонструє готовність до політичних дій, хоча "колись вона знову говоритиме з Росією".
Одним із ключових моментів плану Зеленського є повернення всіх територій, захоплених Росією.
"Складність моменту полягає в необхідності прийняти новий баланс сил", – підсумував Лекорню.