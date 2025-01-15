Паперової тяганини стане менше: у Міноборони пообіцяли розв'язувати проблему списання FPV-дронів

Міноборони України прагне мінімізувати бюрократію у військовій сфері. Зокерма у відомстві хочуть розробити рішення щодо оптимізації процесу списання FPV-дронів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко у Facebook. Вона зобов'язалася знайти розв'язання цієї проблеми впродовж одного місяця.

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Що пообіцяли в Міноборони

Черногоренко поділилася фото, яке отримала від одного з військових. На ньому можна побачити кількість паперів, яка необхідна для списання 50 FPV-дронів.

Як виглядає списання 50 FPV-дронів / Фото Катерини Черногоренко

Паперова катастрофа. Я беру тут публічне зобовʼязання протягом 1 місяця запропонувати, як це вирішити,

– заявилася Черногоренко.

Окрім цього, Черногоренко закликала військових поділитися у коментарях поділитися, які аспекти бюрократичної тяганини найбільше заважають у їхній роботі. Ймовірно, найпопулярніші запити будуть також вирішені в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що раніше Черногоренко повідомила, що у 2025 році в Україні запрацює електронна ВЛК. Відомо, що вона буде інтегрована з системою охорони здоров'я.