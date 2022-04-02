У Міноборони не радять розслаблятися, ворог перегруповує війська

Деякі українці після успіхів нашої армії під Києвом могли розслабитися. Але в Міноборони пояснюють, що не все скінчено й ворог перегруповується.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що зараз відбувається "відведення" ворожих військ у Київській та Чернігівській областях. Варто розуміти, що добровільно ворог цього не робить, передає 24 канал.

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Це результат роботи ЗСУ. Ми не повинні розслаблятись. Адже насправді ворог перегруповує війська,

– сказала вона.

За словами Маляр, війська окупанти можуть перегруповувати, щоб наступати на Слобожанському напрямку, Донецькому та Луганському.

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