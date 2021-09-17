У Міноборони обіцяють повернути борги військовим вже в жовтні: де візьмуть кошти

Рішення щодо коштів на виплати українським військовим може бути ухвалене вже наближчим часом. Відповідний законопроєкт – у парламенті. У Міноборони обіцяють профінансувати все вже у жовтні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що кошти для одноразових обов'язкових виплат та додаткових винагород не врахували під час ухвалення бюджету на 2021 рік.

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Законопроєкт подали як невідкладний

Заступниця глави Міноборони наголосила, що саме через позицію відомства та конструктивний підхід депутатів гроші вдалось знайти. До парламенту вже подали, як невідкладний, законопроєкт щодо внесення змін до бюджету.

Цим законопроєктом передбачені видатки, зокрема, і на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України. Голосування відбудеться найближчим часом,

– пояснила Маляр.

В Офісі омбудсмена повідомили про 1,5 мільярда боргу

Зазначимо, що раніше в Офісі омбудсмена повідомили про велику заборгованість перед українськими військовими, її сума становить 1,5 мільярда гривень. Більшість цих коштів мали йти на виплати на оздоровлення.

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Не фінансували і "бойові виплати" також для захисників, які перебувають у зоні проведення ООС. Через це Людмила Денісова і звернулась з листом до міністра економіки Олексія Любченка.