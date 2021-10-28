У Міноборони обіцяють внормувати права іноземців, які хочуть служити в ЗСУ

28 жовтня 2021 , 18:02
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Джерело:

Міноборони України

Кабмін на засіданні затвердив проєкт указу президента про внесення змін до військової служби у ЗСУ іноземців та особам без громадянства. Міністр оборони розповів, що ці особи зможуть продовжувати контракт від 1 до 10 років.

Мовиться про особливий період. Андрій Таран розповів, які саме зміни передбачає затверджений проєкт указу президента. 

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У Міноборони пояснили, як зможуть служити в ЗСУ іноземці та особи без громадянства

Затверджений проєкт указу, пропонує внести до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства такі зміни:

  • можливість під час особливого періоду продовжувати контракт від 1 до 10 років;
  • тим іноземцям та особам без громадянства, що вступили на військову службу, не маючи при цьому військових звань присвоюється первинне військове звання "рекрут";
  • подальші звання можуть присвоювати до "майстер-сержанта" та "головного майстер-сержанта".

Чергове військове звання можуть присвоїти:

  • достроково в порядку заохочення, проте раз на весь строк військової служби не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні;
  • за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Ба більше, зміни передбачають присвоєння військового звання посмертно військовослужбовцям, які захищали Україну, незалежно від займаних посад та строку вислуги у військовому званні.

Тепер очікуємо підтримки змін президентом. Питання проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства є важливим та дозволяє значно підвищити соціальні гарантії у Збройних Силах України,
– заявив міністр оборони.  

Він пояснив, що після введення в дію змін, "указ унормує права іноземців та осіб, що не мають громадянства, проте бажають служити у ЗСУ"..

Що відомо про служіння в ЗСУ іноземців та осіб без громадянства

  • Згідно з пояснювальною запискою, проєкт указу передбачає зміни в тексті Положення назву військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
  • Окрім того, змінять посади військових комісарів військових комісаріатів на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
  • Пропонують унормувати строк продовження проходження військової служби за новим контрактом, звільнення з військової служби за контрактом, присвоєння чергових військових звань іноземцям та особам без громадянства під час дії особливого періоду.
  • Окрім того, розробники документу заявили, що реалізація указу не потребуватиме додаткових фінансових витрат із держбюджету. 
Автор: Діана Квасневська