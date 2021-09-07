Міноборони передало уряду План оборони України: що він передбачає

Міністерство оборони України подало на розгляд Кабінету Міністрів проєкт стратегічного документа"План оборони держави". Його, за рішенням воєнно-політичного керівництва країни, розробляли протягом 2019 – 2021 років.

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, документ напрацьовували у взаємодії з усіма відомствами сектору безпеки та оборони України.

Читайте також Працюємо над своєю, – Кулеба заявив, що Україні не потрібна американська система ПРО

Деталі Плану оборони держави

План враховує наявні та прогнозовані загрози національній безпеці України. Аналіз чинної системи державного стратегічного планування у сфері оборони засвідчив, що наявні підходи неефективні. За них основну роль відводили органам військового управління Збройних сил, які не володіли достатніми повноваженнями для повноцінного залучення до процесу планування інших державних органів.

Флагманом оборони України від збройної агресії залишаються Збройні сили. Але захист територіальної цілісності та недоторканості – це справа усієї держави, органів влади й всього народу,

– наголосив Таран.

Він додав, що можна зрозуміти, що у мирний час цьому питанню приділяли менше уваги. Однак висловив нерозуміння, чому документ такого рівня не з'явився у перші роки гібридної збройної агресії зі сторони Росії.

"Ми взяли на себе ініціативу: вперше доктринально оформлюється концентрація скоординованих зусиль усього державного апарату, громадянського суспільства та сил безпеки й оборони в єдину силу з відсічі агресій різного масштабу і географічного спрямування на принципах "всеосяжної оборони", – пояснив міністр.

Структура документа та алгоритм його схвалення

"Всеосяжна оборона", передбачена Стратегією воєнної безпеки України, покладена в основу структури із понад 10 складових Плану оборони. Вони охоплюють ключові сфери функціонування держави під час збройного захисту її незалежності та територіальної цілісності.

"План дає змогу використати потенціал державного апарату та органів місцевого самоврядування для сприяння, підтримки та забезпечення дій сил оборони під час виконання ними завдань у конкретному місці у конкретний час", – підсумував глава відомства.

Наразі документ передали на розгляд уряду. Якщо міністри його схвалять, то план скерують до Ради національної безпеки й оборони, яка і прийме рішення щодо рекомендацій президенту щодо його затвердження.

Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України: що відомо