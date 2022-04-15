У Міноборони показали зруйновану Горенку на Київщині: сумні кадри

Село Горенка, що у Бучанському районі, сильно постраждало внаслідок російської агресії. Його обстрілювали ще з першого дня повномасштабного вторгнення.

Росіяни знищували Горенку цілеспрямовано. Ворог руйнував інфраструктуру – більшість будівель зруйновано чи пошкоджено.

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Окупанти обстрілювали населений пункт, зокрема з "Градів".

Жителі Горенки виживали, як могли

Люди, які не встигли вчасно виїхати, весь час перебували у підвалах. У них не було ні електрики, на газу, ні централізованого постачання.

Але тепер селище звільнено. Залишилось усе відбудувати.

У Міноборони запевнили, що помстяться за страждання мирних жителів.

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