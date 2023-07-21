Міноборони попередило Росію про судна у Чорному морі: у Кремлі вже істерика з цього приводу

Міністерство оборони України напередодні попередило Росію. У попередженні зазначили, що російські судна сприйматимуть як законні військові цілі у водах нашої країни. У Кремлі вже на це відреагували.

Ясна річ, що з заявою виступив речник Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Він почав нарікати на якісь "непередбачувані дії".

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У Кремлі заявили, що Київ "не гребує нічим"

Власне, у Пєскова добряче підгоріло на фоні заяви про судна, які прямують до Росії через Чорне море. Нагадаємо, що у Міноборони зазначили, що кожне з них сприйматимуть як таке, що перевозить військові вантажі. А отже, може вважатися законною ціллю для наших захисників.

Непередбачувані дії і, щобільше, причетність київського режиму до терактів, безумовно, потенційно створюють загрозу в цій галузі. Абсолютно непередбачуваний київський режим, він не гребує нічим, і такі заяви несуть небезпеку,

– вигадував на ходу Пєсков.

Він також зауважив, що у Москві вже проводять аналіз ситуації. І що відомства займаються розробкою рекомендацій, які дозволять мінімізувати небезпеку.

Від себе дамо просту пораду: не потрібно шастати Чорним морем і не буде жодної небезпеки. Росіянам слід затямити раз і назавжди, що це наше море, і що їм пора вшиватися.

Міноборони попередило Росію

20 липня з'явилася заява від Міноборони України, яка стосувалася Кремля. У ній наголосили, що росіяни перетворили Чорне море на зону небезпеки. Причому як для російських суден, так і тих, які курсують у напрямку портів Росії та українських морських портів на тимчасово окупованих територіях.

Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що Кремль відкрито погрожує цивільним суднам, які займаються транспортуванням продуктів з портів України. Ворог уже кілька днів поспіль завдає ракетних і дронових ударів по портовій інфраструктурі.

Також обстрілює склади з продовольством. Таким чином Росія не лише загрожує українцям своїми ракетами, а й людям по всьому світу, які можуть залишитися без їжі.