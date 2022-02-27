У Міноборони пояснили основні візуальні відмінності між ЗСУ та окупантами
27 лютого 2022 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Під час війни українцям слід вміти відрізняти наших військових та бійців агресора. Саме тому Міністерство оборони підготувало ролик з поясненням основних відмінностей.
Форма наших військових та окупантів відрізняється за кольорами. Також треба вміти відрізняти танки.
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Головні візуальні відмінності між ЗСУ та окупантами
Однострій
- Українські військові мають піксельну форму брудного кольору, нацгвардійці – оливкового кольору.
- окупанти носять камуфляж болотного кольору.
Техніка
- Основний камуфляж нашої техніки – пікселі, або суцільний оливковий колір у Нацгвардії;
- техніка ворога пофарбована у великі брудні болотні плями, або ж суцільний темний зелений колір.
Також характерною особливістю російських танків є мітки:
- Z – східні сили Росії,
- Z в квадраті – сили з Криму;
- O – сили з Білорусі;
- V – морська піхота;
- X – чеченці;
- A – сили спецпризначення.
Як відрізнити наших захисників від ворога: відео
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