У Міноборони пояснили основні візуальні відмінності між ЗСУ та окупантами

27 лютого 2022 , 15:09
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Джерело:

Міноборони

Під час війни українцям слід вміти відрізняти наших військових та бійців агресора. Саме тому Міністерство оборони підготувало ролик з поясненням основних відмінностей.

Форма наших військових та окупантів відрізняється за кольорами. Також треба вміти відрізняти танки.

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Головні візуальні відмінності між ЗСУ та окупантами

Однострій

  • Українські військові мають піксельну форму брудного кольору, нацгвардійці – оливкового кольору.
  • окупанти носять камуфляж болотного кольору.

Техніка

  • Основний камуфляж нашої техніки – пікселі, або суцільний оливковий колір у Нацгвардії;
  • техніка ворога пофарбована у великі брудні болотні плями, або ж суцільний темний зелений колір.

Також характерною особливістю російських танків є мітки:

  • Z – східні сили Росії,
  • Z в квадраті – сили з Криму;
  • O – сили з Білорусі;
  • V – морська піхота;
  • X – чеченці;
  • A – сили спецпризначення.

Як відрізнити наших захисників від ворога: відео

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Автор: Софія Мінджоса