У Міноборони пояснили, від чого залежить широкий контрнаступ ЗСУ

Російський ворог здебільшого зосередив свої сили на Сході України. Має намір взяти під повний контроль території Донбасу.

Мотузяник про те, від чого залежить широкий контрнаступ ЗСУ

Так, у Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію з наступом російських військ на Донбасі та про те, чи готується контрнаступ ЗСУ на цих територіях. Про це говорив спікер відомства Олександр Мотузяник.

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За словами Мотузяника, на сьогодні противник має деякі тимчасові успіхи на окремих напрямках, але говорити про відступ Збройних Сил України не можна. Адже кроки, які реалізує українське командування, продиктовані специфікою його стратегії.

Щодо контрнаступу на Донбасі, спікер Міноборони запевнив, що територію всієї України будуть звільняти, але, коли це буде – поки невідомо. Він каже, що все залежить від того, як складатиметься ситуація на Сході і Півдні.

За стратегічним замислом Міноборони, ми маємо за мету – звільнити всю територію нашої держави. І рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас це залежатиме від загальної обстановки, яка зараз склалася на Сході і на Півдні нашої держави,

– підкреслив він.

Водночас Олександр Мотузяник додав, що коли це буде, зараз говорити він не готовий. Але, за його словами, Міноборони, безумовно, буде звільняти наші землі від російських окупантів.

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Росія готує на Донбасі три "котли"

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія, схоже, відмовилася від наміру оточити ЗСУ на Сході, проте військове керівництво окупантів готує три так звані "котли".

Так, збройні сили агресора намагаються домогтися так званих "котлів" у Донецькій та Луганській областях. Йдеться про наступні три "котли":

ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ);

Бахмут – Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);

навколо українських укріплень в Авдіївці.

Вони спробували розпочати постійне просування у цих напрямках, втім, їм не вдалося досягти жодного серйозного "прориву".

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