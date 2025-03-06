Міноборони призначило Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель

Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель. Після відсторонення Безрукової він був тимчасовим виконувачем обов'язків

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АОЗ.

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Що в АОЗ кажуть про призначення Жумаділова

У дописі про призначення Жумаділова йдеться про те, система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання.

Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах,

– пишуть в АОЗ,

Зазначається, що перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою.

До слова, Арсен Жумаділов мав статус представника АОЗ з обмеженням "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування", а Безрукова зберігала статус керівника з обмеженням "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування".

Чому звільнили Безрукову

Рішення про зміну керівництва аргументували "необхідністю гарантування стійкого та безперервного забезпечення фронту озброєнням та боєприпасами".

За інформацією Міноборони, серед основних причин зміни керівника АОЗ:

невиконання запланованих постачань для фронту;

численні зауваження Генштабу щодо неналежного планування оборонних закупівель і несвоєчасної комунікації з боку АОЗ;

необґрунтоване перенесення графіків постачання.

Проте важливо, що в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з керівницею АОЗ. Саме тому НАБУ розслідує можливе зловживання владою з боку Умєрова.