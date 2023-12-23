Гроші повернуть: у Міноборони прокоментували розкрадання на закупівлі снарядів

СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

Відповідну заяву в ефірі національного телемарафону зробив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, інформує 24 Канал.

Читайте також Збитки на 700 тисяч гривень: деталі обшуків в Ужгородській міській раді

Міноборони планує повернути гроші, втрачені на розкраданні

Ми їх (гроші – 24 Канал) повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено,

– заявив Павлюк.

За його словами, юристи вивчають механізми, як правильно зараз розірвати контракт і повернути гроші.

Представник Міноборони також наголосив на "особливому цинізмі" цієї угоди. "Люди купували законтрактовані боєприпаси під час війни. Вони їх намагалися купити з націнкою в 30%. І важливо, що це могло перешкодити тим законтрактованим поставкам, які були. Тому що вони пропонували дорожчий контракт виробнику на ці ж боєприпаси з іншим темпом виробництва, меншим", – пояснив він.

Павлюк підсумував, що цей випадок – надзвичайно важливий, адже спрацювали антикорупційні механізми. Тому ті, хто здійснив оборудку, дуже швидко опинилися в кайданках. Він подякував колегам зі СБУ за спільний успіх у справі.

Деталі про скандал із закупівлею снарядів для ЗСУ

22 грудня стало відомо, що СБУ у співпраці з Міністерством оборони змогла ліквідувати корупційну схему. Вона стосувалася придбання боєприпасів для військових.

У Києві затримали керівника одного з управлінь відомства, який причетний до оборудки. Його усунули від виконання службових обов’язків. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

Зловмисник безпідставно продовжив дію попередньої угоди із підприємством-спецекспортером. Після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це на 30% дорожче, ніж було б за умови прямих постачань.