Міноборони просить цивільних не знімати електроніку з захопленої техніки
Джерело:Міністерство оборони України
Міністерство оборони звернулося до українців, які чинять опір окупантам та забирають ворожу техніку. З неї наполегливо просять не знімати електроніку.
У Міноборони пояснюють це тим, що захоплена техніка може допомогти у війні проти тих же окупантів. Однак зайвих коштів на відновлення електроніки у держави немає.
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Захопленою технікою можна знищувати окупанта
У Міністерстві оборони підкреслили, що окупантів можна знищити їхньою ж технікою, тому не потрібно розбирати трофеї на запчастини.
Українець! Вполював, розбив, захопив ворожу техніку? Не варто розбирати її на запчастини! Бо електроніка танка чи БМП в господарстві точно не знадобиться! У нашої держави наразі немає зайвих коштів і часу на відновлення цієї техніки,
– заявили в Міноборони.
Звернення Міноборони до українців: дивіться відео