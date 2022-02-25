Міноборони просить власноруч блокувати російську техніку на вулицях міст

Територіальна оборона ЗСУ просить людей власними силами блокувати пересування російської техніки на вулицях міст.

Закликають виходити з українськими прапорами на вулиці, знімати російських окупантів на камери телефонів.

Важливо Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу

Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі,

– наголошують у Міноборони.

Також застерегли, що не можна наближатись до місць, де бої проти окупантів ведуть бої українські військові. Це може зашкодити їм.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!