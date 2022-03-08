Міноборони просить зовсім не поширювати інформацію про зброю та техніку від партнерів

Не слід поширювати інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або вже передали. З таким проханням виступили в Міноборони.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що це дуже чутлива тема. Тим більше українці все одно не володіють достовірною інформацією, бо вона з грифом "секретно".

До речі На Україну вже скинули майже 500 крилатих ракет, і це 21 століття, – Маляр

Цими заявами можна зашкодити державі

За її словами, не треба зараз радісних постів, бо під час війни інші реалії.

Ви цими постами і репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки і не пишіть,

– наголосила Маляр.

Чиновниця додала, коли є потреба, на цю тему мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади.



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Текст поста Ганни Маляр:

Шановні співвітчизники – величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали.

Не треба радісних постів! Зараз війна - інші реалії.

Це дуже чутлива тема і ви все одно не володієте достовірною інформацією, бо вона з грифом "секретно".

Ви цими постами і репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки і не пишіть. На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади.

Дякую за розуміння.