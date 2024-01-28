Проводимо незаплановані перевірки ТЦК, є багато порушень, – Умєров

Рустем Умєров підбив підсумки "важливого насиченого тижня". Міністр оборони України наголосив на очищенні системи та розповів про "перші конкретні результати".

Так, очільник оборонного відомства опублікував у своєму фейсбуці допис. У ньому він розповів про результати очищення системи.

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У Міноборони займаються очищенням системи

Отже, почав Рустем Умєров з того, що до бюджету вдалося повернути 1,5 мільярда гривень. Ці кошти фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.

Також ще на 1,5 мільярда гривень оборонне відомство виграло суд у справі проти ТОВ "Львівський арсенал". Вона пов'язана з непостачанням мін, за які провели оплату.

Відомо, що підозри вже вручили як колишнім, так і нинішнім посадовцям Міністерства оборони та їхнім спільникам. За версією слідства, вони заволоділи майже 1,5 мільярда гривень відомства для закупівлі мінометних пострілів для наших військових.

Водночас команда Міністерства оборони надалі проводить незаплановані перевірки на складах з продуктами у військових частинах. Вдалося виявити непоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. За словами міністра, фіксують порушення, щодо кожного випадку розбираються окремо. Рустем Умєров зазначив, що деяким військовим частинам змінили постачальника.

Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП у регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки,

– наголосив Умєров.

Він також висловив вдячність СБУ, ДБР та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу. Рустем Умєров зазначив, що продовжують далі, і що будуть ще новини.

Про міжнародну підтримку

"Рамштайн". Провели перше у 2024 онлайн-засідання. Понад 50 країн. Підтримка України продовжується", – додав міністр.

Він також звернув увагу на спільне виробництво в Україні. За його словами, наша держава та Бельгія підписали шість документів щодо співпраці в оборонній промисловості.

Також провели зустріч з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишином з делегацією бельгійської Міноборони та представниками оборонних компаній на чолі з Національним директором з питань озброєнь та матеріальних ресурсів Збройних сил Бельгії Фредеріком Гютінком.

Підбиваючи підсумки, Умєров звернув увагу на спільний форум з локалізації виробництва з країнами Балтії. Він запропонував міністру закордонних справ Литви Ґабріелюсу Ландсберґісу під час його візиту провести такий форум найближчим часом.

Маємо великий потенціал з країнами Балтії по розширенню виробництва дронів та боєприпасів до них,

– зазначив міністр.

Що стосується коаліції дронів, то до неї додалися дві країни. Умєров зазначив, що Швеція та Велика Британія заявили про готовність доєднатися до коаліції та спільно посилити нашу державу більшою кількістю БпЛА.

Наостанок звернув увагу на IT-коаліцію. Він зазначив, що долучився новий учасник – Нідерланди. Рустем Умєров висловив вдячність Нідерландам за вагомий внесок у коаліцію. Мовиться про 10 мільйонів євро. Міністр оборони підкреслив, що "працюємо далі".