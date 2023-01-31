Міноборони публікуватиме закупівельні ціни харчування і пального ще до змін на Prozorro

Міністерство оборони хоче повернути громадський контроль над закупівлями палива, харчів та іншого майна з урахуванням обмежень воєнного стану.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що відомство уже розробило план часткового відкриття державних закупівель для громадськості. Частину інформації публікуватимуть на власному сайті.

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Пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування. Це наш обов'язок. Але ми повинні знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх,

– зазначив Олексій Резніков.

Резніков повідомив також, що уже дав доручення проаналізувати ціни на продукти, зменшити терміни контрактів та розробити нові підходи, щоб перейти до нової системи меню.

Крім цього, у Міноборони запровадили внутрішнє правило перевірки всіх цін із реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

На сайті оборонного відомства будуть публікувати номер та дату укладання контрактів, ціну на одиницю та посилання на публічні технічні умови закупівлі.

Міністр також повідомив, що звернувся до комітетів ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та з антикорупційної політики щодо проведення спільної наради, присвяченої механізмам змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

Коротко про скандал з Міноборони

ЗМІ опублікували копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.

При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо": ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.

25 січня стало відомо про звільнення директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

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