Міноборони Росії попросило не "злити корабель": користувачі нагадали йому напрям руху – на*уй

Російські чиновники продовжують жити у своєму уявному світі. Цього разу вони закликали людей не "злити воєнний корабель". На це відомство отримало швидку відповідь користувачів.

Вже весь світ знає напрям руху російського воєнного корабля. Однак у міністерстві оборони Росії зробили недолугу спробу закрити тренд.

До теми Російські кораблі зазнали втрат у Чорному морі: військові збили безпілотник Орлан-10

Відомство опублікувало картинку на якій з корабля випускають ракету. На ній підпис – "ніколи не зліть російський воєнний корабель". Лише за 3 години допис зібрав понад тисячу коментарів. У них користувачі сотні разів вказали судну напрям руху.



Недолугий допис міноборони Росії

Реакція мережі на допис міноборони Росії

"Бо інакше він відімстить пологовим і школам? Жалюгідні";

"Бо він знову почне вбивати дітей? Хоча зачекайте, йому ж для цього взагалі ніяка причина не потрібна";

"Ви хотіли сказати спецопераційний корабель? Війни ж немає";

"Підете на*уй, але зі злістю?";

"Йди на*уй міноборони зі своїм російським кораблем";

"Готуєшся до зустрічі з батьком Бандерою?";

"Давай ще корабель. "Стінгерів" на всіх вистачить";

"Інакше він образиться і піде на*уй";

"А чому ви постите це у ворожому твітері? Пи*дуйте в "Однокласники";

"Тут цигани цікавляться вагою російського воєнного корабля";

"А ви з якого vpn сидите? Російський воєнний корабель йди на*уй. Чи вже дійшов?".



Як насправді мала виглядати картинка міноборони Росії / Фото користувача Степана Бандери

Цікаво, що російська влада заблокувала в країні доступ до твітера. Однак цілком очікувано, що їхні заборони стосуються лише простих громадян. Міністерство оборони ж продовжує користуватися соцмережею.