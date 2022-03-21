Міноборони Росії попросило не "злити корабель": користувачі нагадали йому напрям руху – на*уй

21 березня 2022 , 10:13
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Джерело:

твітер міноборони Росії

Російські чиновники продовжують жити у своєму уявному світі. Цього разу вони закликали людей не "злити воєнний корабель". На це відомство отримало швидку відповідь користувачів.

Вже весь світ знає напрям руху російського воєнного корабля. Однак у міністерстві оборони Росії зробили недолугу спробу закрити тренд.

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Відомство опублікувало картинку на якій з корабля випускають ракету. На ній підпис – "ніколи не зліть російський воєнний корабель". Лише за 3 години допис зібрав понад тисячу коментарів. У них користувачі сотні разів вказали судну напрям руху.


Недолугий допис міноборони Росії

Реакція мережі на допис міноборони Росії

  • "Бо інакше він відімстить пологовим і школам? Жалюгідні";
  • "Бо він знову почне вбивати дітей? Хоча зачекайте, йому ж для цього взагалі ніяка причина не потрібна";
  • "Ви хотіли сказати спецопераційний корабель? Війни ж немає";
  • "Підете на*уй, але зі злістю?";
  • "Йди на*уй міноборони зі своїм російським кораблем";
  • "Готуєшся до зустрічі з батьком Бандерою?";
  • "Давай ще корабель. "Стінгерів" на всіх вистачить";
  • "Інакше він образиться і піде на*уй";
  • "А чому ви постите це у ворожому твітері? Пи*дуйте в "Однокласники";
  • "Тут цигани цікавляться вагою російського воєнного корабля";
  • "А ви з якого vpn сидите? Російський воєнний корабель йди на*уй. Чи вже дійшов?".


Як насправді мала виглядати картинка міноборони Росії / Фото користувача Степана Бандери

Цікаво, що російська влада заблокувала в країні доступ до твітера. Однак цілком очікувано, що їхні заборони стосуються лише простих громадян. Міністерство оборони ж продовжує користуватися соцмережею. 

Автор: Софія Мінджоса