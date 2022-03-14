Втрати Росії у війні з Україною настільки нищівні, що країна-окупантка вже не може їх приховувати. Цього разу міноборони Росії вперше показало свій Су-25, підбитий українським ЗРК.

Міноборони Росії визнало, що у штурмовик влучила ракета з переносного зенітно-ракетного комплексу. Раніше відомство країни-окупантки приховували свої втрати людей та техніки.

Зауважте Один наш вояка вбиває 10 росіян, – Веніславський оцінив статистику втрат

Це – пошкодження російського штурмовика Cу-25, які завдала українська ракета з переносного зенітного комплексу. Відео поширило міноборони Росії,

– мовиться у повідомленні.

Водночас навіть в умовах жорстокої цензури приховати правду стає все важче. Однак країна-агресорка досі не мовчить про жахливі наслідки авіаударів, які завдає по Україні.

Міноборони Росії вперше показало свій підбитий Су-25: дивіться відео