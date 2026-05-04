Цинізм зашкалює: Росія оголосила "перемир'я" на 9 травня, але погрожує атаками по Києву

Російський президент Володимир Путін нібито вирішив таки оголосити тимчасове "перемир'я" на період святування Дня перемоги. Так, припинення вогню має тривати 8 – 9 травня.

Про це повідомляють у Міноборони країни-агресорки.

Дивіться також До кінця року можна закінчити війну, – Курт Волкер сказав, що змусить Путіна зупинитися

Які умови перемир'я висувають росіяни?

Вороже Міноборони заявило про запровадження "перемир'я" на 8 – 9 травня. У відомстві повідомили, що російські війська нібито "вживатимуть усіх заходів" для безпеки святкового параду в Москві, а також розраховують, що українська сторона підтримає цю ініціативу.

Водночас у заяві зазначили, що у разі "спроб України зірвати святкування Дня перемоги" російська армія нібито може завдати ударів у відповідь, зокрема по центру Києва.

Там цинічно додали, що раніше, "попри наявні можливості", росіяни нібито стримувалися від подібних дій, мовляв, зважаючи на гуманітарні міркування.

Попереджаємо цивільне населення Києва та працівників іноземних дипломатичних представництв про необхідність завчасно залишити місто,

– йдеться у повідомленні ворожого Міноборони.

Зауважимо, що в Україні перед цим заявили, що жодних офіційних домовленостей щодо припинення вогню на 9 травня не надходило. Ба більше, президент Володимир Зеленський назвав ідею короткострокового перемир'я "нечесною".

Чого бояться росіяни на 9 травня?

Під час відкриття VIII саміту Європейської політичної спільноти у Єревані Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники технічно здатні досягати Москви. Водночас він додав, що літо може стати визначальним періодом для подальших рішень російського керівництва щодо війни.

Цікаво, що раніше керівник центру "Вежа", Валерій Клочок, в коментарі для 24 Каналу припустив, що прохання про перемир'я на 9 травня могло бути пов'язане з побоюваннями атак дронів і потребою посилення захисту ключових об'єктів у Росії.

За його словами, у межах підготовки до святкових заходів до Москви могли перекидати додаткові системи ППО з інших регіонів.

Як Москва готується до традиційного святкового параду?

У російській столиці значно скорочують військову частину параду до 9 травня, попри те, що для Кремля ця дата давно має символічне й пропагандистське значення. Мовиться і про те, що у центрі міста перекривають вулиці, а в окремі дні можуть обмежувати мобільний зв'язок і SMS.

Водночас цього року на Червоній площі не буде колони військової техніки, що в Росії пояснюють "поточною оперативною обстановкою".

Для Володимира Путіна цей захід роками був елементом демонстрації сили та контролю. Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, в етері 24 Каналу припустив, що такі зміни можуть свідчити про страх серед російського керівництва.