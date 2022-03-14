У Міноборони ще раз закликали не поширювати інформацію про місце влучання ворожих снарядів

Війна – це не лише те, що відбувається на фронті, але й обмеження на поширення певної інформації – заради загальної безпеки.

На цьому вкотре наголосила Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Вона додала, що кожен пост, де українці публічно повідомляють точну адресу влучення ракети, допомагають ворогу відкоректувати вогонь.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Як фільтрувати інформацію: поради Маляр

Ми справді вільна, демократична країна зі свободою слова. Наше суспільство вже звикло до відкритості і висвітлення в Інтернеті абсолютно всього. Але під час війни не треба правдиво інформувати ворога,

– зазначила Маляр.

Якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і села, тоді:

У соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називайте точні цілі і об’єкти враження.

Не варто заявляти що в нас немає ПВО на конкретній ділянці фронту і вказувати географічні дані.

Не треба публічно розголошувати, що для заїзду в місто залишилась безпечною лише одна дорога і називати яка саме.

Такі детальні повідомлення допомагають ворогу і ставлять під додаткову загрозу ваші населені пункти.

Під час війни фатально небезпечно повідомляти про знаходження або відсутність будь-якого озброєння та військової техніки Збройних Сил України з прив’язкою до населених пунктів. Тобто варто відмовитися від назв, як приклад Маляр наводить:

замість ракета влучила у школу №7, доцільніше заявити – ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал;

не варто говорити – ракетою цілились у вокзал, але потрапили у лікарню яка знаходиться недалеко;

не треба говорити – ракета влучила у склад поряд з аеродромом. Бо прилетить друга, третя і вже точно влучить в аеродром.

Чому це важливо

Маляр повідомила, що 80% розвідінформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах.

Важливо – історії українців, які постраждали у війні: проникливе відео