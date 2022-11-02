Міноборони України оригінально подякувало Німеччині за надані системи ППО

В Україну продовжують приходити системи протиповітряної оборони від країн Європи та США для захисту міст від ворожих ракет. В Міністерстві оборони не забарилися з креативною відповіддю на допомогу.

Німецька оборонна установка IRIS-T працює зі 100% точністю та збиває усі ворожі ракети та дрони. У середу, 2 жовтня, на сторінці у твітері Міністерства оборони України з'явилась офіційна, але дуже дотепна подяка партнерам нашої держави.

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"Це суперкруто" – дякуємо за ППО

Українське оборонне відомство не лише встигає вести ефективну війну проти Росії, а й з фантазією підходити до спілкування з країнами-союзницями.

Кожна дружба досягає неминучого моменту "феєрверку",

– написали у Міноборони.

Окрім того, там опублікували відеоподяку Німеччині за надану зброю. Цікаво, що ролик з технікою та "серйозними" кадрами супроводжує смішний трек Supergeil у виконанні Фрідріха Ліхтенштейна.

Оригінальна подяка від України для Німеччини за передані ППО: дивіться відео

Текст пісні надзвичайно простий і навіть без перекладу можна зрозуміти про що йдеться – Україна суперзадоволена нової потужною зброєю, що закриває небо від ракет.

Це супер круто, супер круто,

Дійсно супер круто, супер круто,

Я думаю, що це супер круто, супер круто,

Тому що ти супер круто,

– йдеться у приспіві пісні Ліхтенштейна.

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Дотепні "подарунки" та поради українське оборонне відомство встигає також передавати окупантам. У ніч проти першого вересня, коли у світі святкують День всіх святих Україна вирішила потролити росіян. У Міноборони іронічно порадило нарешті відправити державі-агресорці дошку для спіритичних сеансів.

Потрібно це для того, аби Кремль міг підтримувати зв'язок із понад 70 000 своїх "200-тих" співробітників в Україні. Нагадаємо, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували понад 800 загарбників та декілька десятків одиниць їхньої техніки.

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