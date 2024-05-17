У Міноборони відбулися кадрові зміни: Гаврилюка призначили першим заступником Умєрова

Уряд призначив Івана Гаврилюка першим заступником міністра оборони України. До цього він обіймав посаду просто заступника міністра.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Окрім того, Кабмін призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Також уряд звільнив Людмилу Акімову з посади заступника голови Національного агентства кваліфікацій.

Що відомо про Гаврилюка

Іван Гаврилюк є генерал-лейтенантом ЗСУ. Був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що він з квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.