Міноборони Вірменії анонсувало проведення спільних військових навчань зі США

Міністерство оборони Вірменії заявило про проведення спільних вірменсько-американських навчань Eagle Partner – 2023. У Росії вже заявили, що ця інформація у них викликає "настороженість".

Дані про навчання 6 вересня з'явились на сайті Міноборони Вірменії. Пройдуть вони 11 – 20 вересня на території Вірменії.

Дивіться також "Згустки племен": Симоньян образила вірмен, назвавши їх етносом з "відсутньою державністю"

Що відомо про вірменсько-американські навчання

У межах підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях 11 – 20 вересня у Вірменії на базі навчального центру "Зар" миротворчої бригади міністерства відбудуться спільні вірменсько-американські військові навчання Eagle Partner – 2023,

– заявили у вірменському міністерстві.

Вони пояснили, що до навчань входять:

операції зі стабілізації відносин між сторонами, які конфліктують;

виконання миротворчих завдань.

"Ціль навчань – підвищити оперативну сумісність підрозділів, обмінятися досвідом у галузі управління і тактичного зв'язку й підвищити готовність вірменських підрозділів до операцій для оцінювання в межах концепції оперативного потенціалу НАТО", – пояснили у Міноборони Вірменії.

За їхніми даними, підрозділи, які готуються до міжнародних миротворчих операцій, у межах підготовки до миротворчих місій регулярно беруть участь в:

аналогічних спільних навчаннях;

навчаннях у країнах-партнерах.

Кремль вже заявив про "настороженість"

Рупор російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков вже заявив, що буцімто інформація про проведення навчань Вірменії та США викликає "настороженість". Окрім того, Москва "глибоко аналізуватиме ситуацію".

У Вірменії заявили що залежність країни від Росії була помилкою

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що архітектура безпеки Вірменії на 99,9% була пов'язана з Росією, зокрема, й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Проте зараз Кремль потребує зброї та боєприпасів, тож не міг би забезпечити потреби Вірменії у сфері безпеки.

Цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежність чи прив'язка лише до одного центру власними силами є стратегічною помилкою. І лише після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо дуже невиразні спроби диверсифікувати нашу політику у сфері безпеки,

– заявив Пашинян.

Окрім того, він додав, що Росія сама йде з регіону. За його словами тривають "процеси", які наштовхують на думку, що "одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає".

Прем'єр Вірменії дорікнув Кремлю, що вони не виконали зобов'язань щодо гарантування безпеки населення Нагірного Карабаху. Адже у 2020 році Вірменія, Азербайджан і Росія домовились, що миротворці з Росії контролюватимуть Лачинський коридор, проте цього не сталося.