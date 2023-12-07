Понад 45 тисяч заявок: у Міноборони вразили результатом рекрутингу

Станом на грудень 2023 року у Міноборони оприлюднили перші результати співпраці з приватними компаніями. Мовиться про залучення людей до лав ЗСУ.

У Міноборони наголосили, що від моменту підписання угоди з компанією Lobby X на майданчику вдалося розмістити вже понад 300 вакансій. Вони – від різних підрозділів.

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На ці вакансії відгукнулося вже понад 6 тисяч людей.

Тоді як за весь період розміщення вакансій у війську на Lobby X (від липня 2022 року) їхня кількість становить 1190, а кількість відгуків – 45 тисяч,

– мовиться у повідомленні.

Українцям нагадали, що наразі діє можливість укладання контракту до завершення особливого періоду.

У ГУР шукають мрійників та героїв

Раніше у ГУР оголосили про набір у підрозділи активних дій. Там наголосили, що саме їм вдається реалізувати найзухваліші плани. Зокрема, мовиться провисадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка", а також –безліч інших заходів. Деякі з них – досі засекречені. Українці почують про них пізніше.

Серед вимог до кандидатів – розвідницький драйв. Шукають мрійників та романтиків. Українців закликають долучатися до лав лицарів.