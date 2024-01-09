У Міноборони залишився один контракт з компаніями Гринкевича: заступник Умєрова розкрив деталі

Міністерство оборони України має лише один контракт з компаніями, які афілійовані з родиною скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Віталій Половенко пояснив, коли завершиться ця угода.

Заступник Міністра оборони України Віталій Половенко заявив, що 9 січня відбулася нарада оборонного відомства щодо розірвання контрактів з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевич. За його словами, у Міноборони наразі залишився тільки один контракт з такою компанією.

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Що відомо про цей контракт



Як пояснив заступник Рустема Умєрова, мовиться про контракт на постачання харчування нашим військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Він діє з 1 січня по 1 квітня.

Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на "Прозоро" – до того, як нам стало відомо про арешти і затримання,

– пояснив Половенко.

Він назвав харчове забезпечення українських захисників важливим пріоритетом. За його словами, якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково, то Міноборони зробить це негайно.

Заступник міністра оборони повідомив про розпочаті ретельні службові перевірки. Половенко заявив, що є три групи інспекторів, які перевіряють тендер, контракт та якість послуг відповідно. Крім цього вони перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди.

З пов'язаним з Гринкевичем фондом Львівщина розірвала меморандум

Цього вівторка, 9 січня, стало відомо, що Львівська обласна рада та Львівська обласна державна адміністрація розірвали тристоронній меморандум з благодійним фондом HOPE.UA. Про це заявив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Ігор Гринкевич є представником цього фонду. Нагадаємо, що львівського бізнесмена підозрюють у хабарництві та корупції.

Холод повідомив, що фонд мав відреставрувати одне з приміщень комунального закладу облради "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу". Там хотіли створити обласний центр соціальної реабілітації та працювати з дітьми, які мають ПТСР та спричинені війною психотравми.

Фонд мав профінансувати реставраційно-ремонтні роботи на 70%. Організація HOPE.UA сподівався залучити для цього грант на 4 мільйони доларів від донора з Нідерландів.

Наприкінці грудня 2023 року, відразу після оприлюднення скандальних фактів про Ігоря Гринкевича у ЗМІ, ми скерували фонду HOPE.UA офіційного листа від Львівської обласної ради з проханням надати нам чіткий календарний план робіт, які фонд планує здійснити на об’єкті. Для відповіді фонд мав у своєму розпорядженні більш ніж достатньо — 14 календарних днів. Інформації ми так і не отримали. До того ж, як відомо, 29 грудня Гринкевича затримали працівники ДБР, бо зʼясувалося, що скандальна родина львівського бізнесмена наживалася на закупівлях для Міноборони. Зважаючи на всі ці факти, віднині меморандум є розірваним з нашого боку в односторонньому порядку,

– пояснив Холод.

Він додав, що Львівська обласна рада вважає за правильне не мати нічого спільного з фондом.