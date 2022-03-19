"Місто обороняється": у Міноборони запевнили, що Маріуполь окупантам не віддадуть
19 березня 2022 , 15:53Читать новость на русском
Джерело:UkraineMediaCenter Kyiv
Російських окупантів станом на 19 березня зупинили практично на всіх напрямках. Ба більше, на деяких напрямках ворога вдалося відкинути.
Деталі розкрив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він розповів, що, зокрема, упродовж останніх днів ворога вдалося відкинути від столиці на приблизно 70 кілометрів.
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Також Мотузяник прокоментував ситуацію з Маріуполем.
Маріуполь обороняється. Це місто ворогу ми не віддамо,
– заявив речник Міноборони.
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