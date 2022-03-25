Мінометники "Азову" прицільно знищили 2 БМД росіян у Маріуполі: епічне відео

Сьогодні зранку мінометний розрахунок полку Азов снайперськими влучаннями знищив 2 БМД російських окупантів.

Окрім техніки, полк "Азов" знищив понад 20 російських солдатів, зазначивши, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.

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Бійці розповіли, що ворог продовжує переховуватися, однак їм вдається виловити окупантів.

Попри те що росіяни ховаються серед житлових будинків, бійці полку Азов прицільно знищують ворога не руйнуючи цивільну інфраструктуру,

– написали військові у своєму телеграм-каналі.

Як відбувалося зниження 2-х БМД російських окупантів: дивіться відео

Раніше ми розповідали, що Маріупольська Міськрада просить про набагато жорсткіші санкції, закрите небо, літаки та танки, адже місто перебуває в надкритичному становищі.

Звернення до НАТО з проханням закрити небо над Україною – відео 24 канал