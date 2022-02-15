Мінські домовленості мають виконувати всі, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним. На спільному брифінгу лідер Німеччини наголосив, що обидві сторони конфлікту на Донбасі повинні виконувати мінські домовленості.

Канцлер Німеччини наголосив, що про питання виконання мінських домовленостей він говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні глава німецького уряду зустрівся з українським лідером у Києві.

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Домовленостей мають дотримуватися усі

Олаф Шольц, як повідомляє 24 канал, наголосив, що крім України та Росії, тобто сторін конфлікту на Донбасі, мінських домовленостей повинні дотримуватися Франція та Німеччина, які є учасниками процесу щодо мирного врегулювання.

Цей процес повинні підтримувати усі й ніхто не має права його гальмувати.

– наголосив Шольц.

Шольц також додав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві наголосив на тому, що в межах тристоронньої контактної групи обговорюватимуть законопроєкт про особливий статус Донбасу.

Глава німецького кряду підкреслив, що війна між Росією та Україною не повинна починатися.

Візит Шольца до Києва та Москви

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав з офіційним візитом Україну. Там він зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час переговорів лідери обговорили безпекову ситуацію, співпрацю та санкції проти Росії у випадку вторгнення.

Крім того, Шольц заявив, що Володимир Зеленський пообіцяв надати йому текст закону про особливий статус Донбасу.

15 лютого Шольц прибув до Москви. Там переговори з Путіним тривали понад 3 години.

Брифінг Зеленського та Шольца в Києві: дивіться відео