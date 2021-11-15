Мінські угоди мертві, попереду – довга багаторічна війна

Війна потребує рішень. Зведення ООС за 14 листопада буденно повідомляє нам: українські позиції в районі Оріхово-Донецьке обстріляно російською артилерією калібру 152 мм. Далі читайте російською.

На фронте российская артиллерия калибра 122 мм также обстреляла штаб одного нашего подразделения. Позиция для них известная, уже не первый раз туда насыпают.

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Оба обстрела проведены прицельно, с корректировкой с беспилотника. Ствольная артиллерия калибра 152 мм – это 43 кг снаряд, и это означает что Минские соглашения мертвы.

Человек, рядом с которым прилетает такое, отчетливо осознает, что никакого перемирия нет и быть не может. Что впереди – долгая многолетняя война. Что в этой войне можно победить только если стать сильными, а не стыдливо молчать и надеяться, что авось как-то все само пройдет, как-то там санкции всех врагов распугают.

Нет, в этой войне никто не победит кроме нас самих

И потому стать сильными – значит для начала прекратить лгать самим себе. Прекратить лгать своему народу. Это значит начать строить государство, начать укреплять оборону и безопасность. Начать отвечать врагу так, чтобы он не успевал сменить позицию, чтобы возвращать им за обстрелы гробы российских артиллеристов.

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Надо начать хотя бы думать и мыслить, начать интеллектуальную работу, заменить хотя бы для начала пустые бумаги с пустыми словами на реальную доктрину, реальные документы оборонного планирования, на пошаговые методики реализации, на конкретные сроки. Устанавливать сроки и ответственность за результат.

Начать структурную реформу не на словах, а на деле, чтобы стандартом НАТО назывались не таблички и звания, а уставы, оперативные процедуры, организационно-штатная структура, управление карьерой.

Система принятия решений, послеоперационный разбор, базирование, боевое применение.