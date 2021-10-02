Мінські угоди: що думають українські військові на передовій
Джерело:24 канал
Від обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі, які відбуваються щодня, гинуть українські військові. Бійці на передовій кажуть, що "перемир'я" не працює, а мінські домовленості були з самого початку не дієвими.
Що кажуть бійці на Донбасі
Кіборг, боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Бугай", впевнений, що мінські угоди були з самого початку не дієвими. За його словами, це – ефемерна спроба зупинити путінські війська.
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Але насправді хто кого зупиняв – я не розумію. У 2014 році Збройні сили України на той час закінчувалися. І з тим, що у нас було, ми не могли довести справу до кінця, але і в Путіна не було чим. Всіх влаштовували мінські угоди,
– сказав боєць.
Кіборг, боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Бугай" / Фото Аліни Туришин, 24 канал
Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Гуцул", каже, що не підтримує домовленості з ворогом, коли хлопці з української сторони гинули та гинуть.
Не можуть бути домовленості, якщо в нас щоденно трьохсоті та двохсоті. Якщо наші хлопці не гинуть і ми повертаємо території під наш контроль, тоді можуть бут якісь "угоди",
– наголосив чоловік.
Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Гуцул" / Фото Аліни Туришин, 24 канал
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Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відома на псевдо "Афіна" впевнена, що воювати автоматами проти артилерії неможливо. За її словами, дуже багато військових через це розчаровуються, навіть тих, які були дуже вмотивовані.
28 числа (серпня – 24 канал) обстріляли Авдіївку – чотири години стріляли. Дуже прикро, що наші нічого не відповіли у відповідь. Тобто, обстріляли з важкої артилерії, а відповіді ніхто не дав,
– нагадала дівчина.
Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відома на псевдо "Афіна" / Фото Аліни Туришин, 24 канал
Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" на псевдо "Ліван", впевнений, що в час, коли в державі війна, всі мають об'єднатися і боротися зі спільним ворогом.
Як ми всі знаємо, Російська Федерація – загарбницький народ. Їм скільки не дай – їм буде мало. У війні всі способи дієві, якщо ними користуватися. Треба наполегливість. У нас два різні світи: війна і політика. В політиці "своє кіно" рішають. У них все домовленості, а тут хлопці кожен день помирають. Про що вони там домовляються?
– обурився чоловік.
Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" на псевдо "Ліван" / Фото Аліни Туришин, 24 канал
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Бойовики продовжують ігнорувати домовленості про "тишу"
Лише за день 26 вересня окупанти тричі порушили домовленості про припинення вогню. Вони прицільно обстрілювали українські позиції.
- У напрямку Лебединського бойовики стріляли зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
- Біля Мар'їнки відкрили вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Поблизу Нью-Йорка противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.