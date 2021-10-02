Мінські угоди: що думають українські військові на передовій

Від обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі, які відбуваються щодня, гинуть українські військові. Бійці на передовій кажуть, що "перемир'я" не працює, а мінські домовленості були з самого початку не дієвими.

Що кажуть бійці на Донбасі

Кіборг, боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Бугай", впевнений, що мінські угоди були з самого початку не дієвими. За його словами, це – ефемерна спроба зупинити путінські війська.

Актуально Мінські домовленості не працюють: чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським

Але насправді хто кого зупиняв – я не розумію. У 2014 році Збройні сили України на той час закінчувалися. І з тим, що у нас було, ми не могли довести справу до кінця, але і в Путіна не було чим. Всіх влаштовували мінські угоди,

– сказав боєць.

Кіборг, боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Бугай" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Гуцул", каже, що не підтримує домовленості з ворогом, коли хлопці з української сторони гинули та гинуть.

Не можуть бути домовленості, якщо в нас щоденно трьохсоті та двохсоті. Якщо наші хлопці не гинуть і ми повертаємо території під наш контроль, тоді можуть бут якісь "угоди",

– наголосив чоловік.

Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Гуцул" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Цікаво Ми готові дати бій та звільнити землі, – інтерв'ю з капітаном батальйону морської піхоти

Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відома на псевдо "Афіна" впевнена, що воювати автоматами проти артилерії неможливо. За її словами, дуже багато військових через це розчаровуються, навіть тих, які були дуже вмотивовані.

28 числа (серпня – 24 канал) обстріляли Авдіївку – чотири години стріляли. Дуже прикро, що наші нічого не відповіли у відповідь. Тобто, обстріляли з важкої артилерії, а відповіді ніхто не дав,

– нагадала дівчина.

Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відома на псевдо "Афіна" / Фото Аліни Туришин, 24 канал