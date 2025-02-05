"Мінська-3" не буде, потрібні реальні гарантії, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив, що "Мінська-3" не буде. Як він зауважив, мінські домовленості не є гарантією безпеки України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Без членства у НАТО Україні доведеться утримувати мільйонну армію

Зеленський наголосив, що Україні потрібні реальні гарантії.

"НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. НАТО також зміцнює свою власну безпеку завдяки сотням тисяч українських військовослужбовців. Це вкрай важливо для всіх", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що без Альянсу Україні доведеться утримувати мільйонну армію.

Наразі наше військо налічує 800 тисяч військовослужбовців. І це недостатньо, щоб витіснити Росію з нашої території.

Мільйонна армія коштує вкрай дорого. Масштабні інвестиції в оборонне виробництво. Величезна частина нашого бюджету на протиповітряну оборону, безпілотники, укріплення. Це означає масштабну мілітаризацію,

– сказав Зеленський.

Тому вступ України в НАТО він називає найдешевшим варіантом.

В інакшому випадку доведеться говорити про міжнародну військову присутність в Україні, масивну систему стримування ракет дальнього радіуса дії, щоб уникнути повторних наступів Росії, та зобов'язання фінансувати українську армію.

"Якщо членство в НАТО все ще залишається тільки далекою перспективою, то що нас захистить у цей час? Що стримуватиме Росію від нового нападу? Чи отримаємо ми назад нашу ядерну зброю? Чи отримаємо ми ракетні системи дальнього радіуса в достатній кількості, щоб зупинити Росію? Чи фінансуватимуть наші союзники мільйонну професійну армію? Чи будуть іноземні війська розміщені в Україні для стабілізації та захисту нашої території?" – риторично запитав український президент.