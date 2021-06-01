У Мінську під час суду політв'язень Латипов перерізав собі горло: відео 18+

У Білорусі політв'язень Степан Латипов 1 червня спробував накласти на себе руки просто під час засідання суду. Чоловіка звинувачують в організації масових заворушень.

Політв'язень під час засідання суду у його справі встромив собі ручку в горло. Відео цього оприлюднили низка білоруських опозиційних телеграм-каналів.

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Як повідомляють правозахисники центр "Весна", Латипов встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і порізав горло ручкою.

Перед цим він сказав: "ГУБОЗіК (Головне управління у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією – 24 канал) пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, будуть кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів".

За даними телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", Степана Латипова будуть вводити у штучну кому.

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Політв'язень Латипов перерізав собі горло: дивіться відео 18+

Що відомо про справу Латипова

Політв'язня звинувачують за трьома статтями білоруського законодавства:

організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок;

опір міліції;

шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі.

Степана Латипова затримали 15 вересня, коли з іншими місцевими жителями стояв на охороні Мура з "діджеями Змін", який комунальники регулярно знищували. Силовики стали розганяти присутніх, Латипов вимагав від них представитися, і його жорстко затримали, майже відразу в його квартирі провели обшук. За словами батька Степана, з 11 квітня сина утримували в СІЗО з людьми з психічними розладами.