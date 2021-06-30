У Мінську гучно відсвяткували перемогу України на Євро-2020: фантастичне відео
30 червня 2021 , 13:50Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Dmytro Kuleba
Білоруси зворушливо раділи перемозі збірної України з футболу під час матчу зі Швецією 29 червня. Зокрема, у Мінську лунали гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що це – народний Мінськ.
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Це відео більш промовисте, ніж будь-які заяви офіційного Мінська про Україну. Наочний доказ, що якою б не була політика Олександра Лукашенка, але білоруси з нами, а ми з ними,
– наголосив Кулеба.
У Мінську гучно відсвяткували перемогу України: дивіться відео
Українцям дуже сподобалося це відео. Вони залишили у мережі багато схвальних коментарів.
Перемога збірної України: головне
- У межах Євро-2020 Україна здобула історичну перемогу та вийшла в 1/4 фіналу. Наша збірна перемогла у матчі зі збірною Швеції. Рахунок був 2:1.
- Головний тренер збірної Андрій Шевченко зауважив, що "команда заслужила своєю грою і віддачею любов України".
- Володимир Зеленський привітав українських футболістів. Він наголосив, що "сьогодні не було вас і нас, сьогодні були МИ. Україна! Команда, яка налічує понад 40 мільйонів".