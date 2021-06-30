У Мінську гучно відсвяткували перемогу України на Євро-2020: фантастичне відео

Білоруси зворушливо раділи перемозі збірної України з футболу під час матчу зі Швецією 29 червня. Зокрема, у Мінську лунали гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що це – народний Мінськ.

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Це відео більш промовисте, ніж будь-які заяви офіційного Мінська про Україну. Наочний доказ, що якою б не була політика Олександра Лукашенка, але білоруси з нами, а ми з ними,

– наголосив Кулеба.

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Українцям дуже сподобалося це відео. Вони залишили у мережі багато схвальних коментарів.

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