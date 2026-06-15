Про це повідомили у Мінцифрі. У міністерстві зазначають, що конкурсна процедура дозволить забезпечити послідовність реалізації реформи галузі та зберегти результати вже проведених змін.
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Якщо уряд підтримає ініціативу, Міністерство цифрової трансформації разом із Національним агентством України з питань державної служби розроблять окремий механізм проведення такого відбору.
Також пропонується залучити до підготовки конкурсної процедури незалежних експертів. Очікується, що в майбутньому агентство PlayCity очолить керівник із необхідним досвідом та експертизою, який продовжить модернізацію ринку, розвиток цифрових інструментів контролю та впровадження принципів відповідальної гри.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
"Реформа має рухатися незалежно від політичного тиску. Тому важливо створити механізми, що забезпечать прозорий відбір голови агентства з необхідною експертизою та досвідом, а також сталість розпочатих змін", – наголошують у Мінцифрі.