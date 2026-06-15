Про це повідомили у Мінцифрі. У міністерстві зазначають, що конкурсна процедура дозволить забезпечити послідовність реалізації реформи галузі та зберегти результати вже проведених змін.

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Якщо уряд підтримає ініціативу, Міністерство цифрової трансформації разом із Національним агентством України з питань державної служби розроблять окремий механізм проведення такого відбору.

Також пропонується залучити до підготовки конкурсної процедури незалежних експертів. Очікується, що в майбутньому агентство PlayCity очолить керівник із необхідним досвідом та експертизою, який продовжить модернізацію ринку, розвиток цифрових інструментів контролю та впровадження принципів відповідальної гри.

"Реформа має рухатися незалежно від політичного тиску. Тому важливо створити механізми, що забезпечать прозорий відбір голови агентства з необхідною експертизою та досвідом, а також сталість розпочатих змін", – наголошують у Мінцифрі.