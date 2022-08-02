Як отримати пенсійні виплати, не виходячи з дому: корисна інструкція

2 серпня 2022 , 14:12
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Джерело:

Мінцифра

Інформацію про те, як отримувати пенсійні виплати, можна дізнатися онлайн. Мінцифра ділиться посиланнями.

Ходити в держоргани не обов'язково, якщо потрібно дізнатися інформацію про отримання документів чи пенсій. Зробити це можна, не виходячи з дому, онлайн на порталі "Гід з державних послуг".

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Довідка. Мінцифра підготувала ключові послуги для пенсіонерів. Щоб дізнатися деталі про кожну з них, потрібно натиснути на посилання.

Інформація про отримання документів

Пенсія

Інші пенсійні послуги

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Автор: Марта Кушка