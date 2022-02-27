Мінцифра закликала глобальні цифрові компанії допомогти Україні

Мінцифра просить про допомогу технологічні компанії. Вони впевнені, що спільні зусилля можуть зупинити війну проти України.

Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

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Звернення до технологічних компаній зі всього світу

Обмануті владою росіяни продовжують жити звичайним життям і не знають реальної ситуації в Україні. Обмежений доступ до Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Pinterest, Gmail та інших сервісів змусить людей у Росії читати достовірні ЗМІ, протестувати проти свого уряду та відстоювати свободу та правду.

Усі цивілізовані країни вже висловили своє занепокоєння та допомогли Україні протистояти російській агресії. Дії технологічних компаній можуть бути значно ефективнішими, щоб швидше зупинити війну в Україні.

Доступ вже обмежили:

Facebook,

Twitter,

Pornhub.

SpaceX і Starlink надали Україні свої технології. Це суттєва допомога, але її все ще недостатньо.

Діліться цієї інформацією з представниками компаній та просіть обмежити доступ до продуктів для Росії.

Якщо ви є представником компаній 15five, Adobe, Airbnb, Aircall, Alibaba, Amazon, Apple, Booking, Blizzard, Facetune, Github, Getcontact, Godaddy, Google, Grammarly, Hubspot, Microsoft, Pipedrive тощо, будь ласка, скористайтеся своїми повноваженнями та дійте.

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