Цифровізація – як боротьба з корупцією: як Мінцифри протидіє хабарництву в Україні

За понад 5 років цифровізація стала одним із головних інструментів для боротьби з корупцією. Цифрові інструменти мінімізують людський фактор, роблять процеси прозорими та зрозумілими.

Ми говоримо, що найкраща послуга – та, у якій немає чиновника. Адже коли все відбувається в цифрі, чиновник не може впливати на швидкість чи черговість ухвалення рішення. Завдяки цьому усуваються будь-які вияви корупції – від побутової у вигляді шоколадки до масштабних хабарів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Онлайн-сервіси та автоматизація послуг прибирають навіть мінімальні можливості для корупції та махінацій. Будівельні послуги, водійські сервіси, єМалятко, послуги для бізнесу, зокрема автоФОП та е-Підприємець, уже заощадили мільярди як державі, так і людям. Тож ми продовжуємо цифровізувати різні сфери держави, щоб викорінити корупцію. Далі – про проєкти, які вже в роботі нашої команди.

Будівельна сфера

Цифровізація будівництва – це один із наших пріоритетів з початку роботи Мінцифри. Це була одна з найбільш корумпованих сфер, де рівень хабарів становив близько 3 мільярдів гривень щорічно. Але завдяки запуску Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) сфера стала прозорішою. Зараз електронною системою користуються понад 1,5 мільйона українців і у цифровому вигляді зберігаються понад 6 мільйонів документів. Хоча раніше їх складали просто в паперовому вигляді і в них могли безконтрольно й таємно вносити зміни.

Паралельно із запуском ЄДЕССБ ми запустили будівельні послуги для громадян на порталі Дія. Вони вже заощадили державі мільйони гривень. Й українці вже отримали майже 200 тисяч послуг на порталі. Зараз доступні 13 послуг з будівництва на порталі Дія.

Також нещодавно запустили Містобудівний кадастр. По суті, це екосистема, до якої входять 7 систем та реєстрів у сфері будівництва – Реєстр адрес, Електронна система ціноутворення, Реєстр містобудівної документації та інші. Завдяки запуску кадастру вся інформація буде зібрана на одному ресурсі, що значно спростить і пришвидшить цифровізацію розробки містобудівної документації.

Розмитнення авто в Дії

Це одна з найочікуваніших послуг у Дії та одна з ключових антикорупційних реформ. Ми хочемо змінити підхід до розмитнення, щоб усе можна було зробити в Дії без людського фактора.

Зокрема, створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів, у якій буде митна вартість нових та вживаних легкових автомобілів, що проходили митне оформлення в Україні з 2007 року. Зараз схема визначення митної вартості авто передбачає багато нюансів і деталей, які визначає сам митний інспектор.

Далі все працюватиме дуже просто – потрібно всього кілька кліків у Дії та VIN-код авто. Відповідний законопроєкт підтримав Комітет фінансів Верховної Ради та був ухвалений народними депутатами в першому читанні. Також розроблено технічну концепцію реалізації проєкту. Чекаємо на друге читання.

еАкциз

У 2023 році через нелегальний ринок тютюнової та алкогольної продукції держава втратила близько 30 мільярдів гривень. Саме тому ми працюємо над упровадженням системи еАкциз, щоб простежувати алкогольну та тютюнову продукцію, й електронної акцизної марки, яка замінить паперову, що використовується зараз.

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Система дасть змогу моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення – від виробництва або імпорту до продажу кінцевому споживачу. Усі операції фіксуватимуть у системі, а споживачі зможуть перевіряти легальність продукції через Дію, просто просканувавши електронну акцизну марку.

еАкциз зменшить частку тіньового ринку і дасть змогу збільшити дохід для "білих гравців". Система запрацює в тестовому режимі вже навесні 2025 року, а з 1 січня 2026 року її використання буде обов'язковим.

Електронний нотаріат

Разом з Мін'юстом та Нотаріальною палатою ми працюємо над цифровізацією нотаріату. Зараз триває розробка електронної системи нотаріату, яка дасть змогу цифровізувати сферу.

Наразі в нотаріусів немає єдиної інформаційної системи для роботи, а із запуском еАкцизу буде єдине вікно входу. Це має пришвидшити вчинення нотаріальних дій, буде автоматизований процес перевірок, доступ до відповідних реєстрів. Понад 200 нотаріусів уже тестують оновлений Реєстр довіреностей та Електронний реєстр нотаріальних дій. Пілотний проєкт, який плануємо запустити, – нотаріальні послуги по відеозв'язку з нотаріусом у Дії.

Реформа МСЕК

Ми працюємо над реформою медико-соціальних експертних комісій спільно з командами МОЗ, Мінсоцполітики та в партнерстві з громадськими організаціями. Зокрема, проводимо реінжиніринг процесів, щоб прибрати людський чинник. Замість класичних МСЕК працюватимуть експертні команди, які формуватимуться електронною системою, щоб запобігти зловживанням і корупції.

Спершу система обиратиме серед сформованих команд, а надалі формуватиме команди під кожен випадок відповідно до діагнозів пацієнта та спеціальностей лікарів. До дня самого оцінювання пацієнт не знатиме, які саме лікарі та яка саме команда проводитиме оцінювання, а лікарі не знатимуть, з яким пацієнтом і коли працюватимуть.

Окрім цього, в електронній системі фіксуватиметься справа пацієнта та всі документи для оцінювання. Так можна буде простежити, як змінювалася справа, які рішення ухвалювали лікарі. Усі зміни будуть зафіксовані, що унеможливить підроблення документів заднім числом.

Завдяки цифровізації можна відстежувати, наскільки швидко рухаються документи, щоб була персональна відповідальність людей, які потім підписують висновок. А завдяки антифрод-системі можна простежити, скільки людей підписали документи, які є аномалії. Коли все в цифрі, є прозорість, тоді можна вже ставити конкретні питання.

Реформа впроваджуватиметься в кілька етапів, і перший розпочнеться вже 1 січня 2025 року.

Наша команда постійно аналізує, де можна прибрати корупцію, які послуги потрібно запустити, щоб трансформувати сферу й прибирати всі можливості для махінацій. Адже корупція – одна з найголовніших проблем, що блокує реальні зміни в державі.