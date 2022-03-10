У Мінцифри розповіли, на що витратили зібрані гроші від криптофонду

Криптоспільнота активно підтримує Україну та нашу армію. Мінцифра допомогла придбати необхідні речі для ЗСУ за зібрані кошти криптофонду.

Раніше в Україні створили спеціальні криптогаманці для збору коштів на потреби України боротьби з агресором.

До теми Через застосунок Дія на армію зібрали 120 мільйонів

Наразі на зібрані гроші для ЗСУ вже придбали:

5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів

3125 тепловійзійної та нічної оптики

3427 медичних засобів

410 000 сухпайків

500 касок

60 рацій

У майбутньому цей список буде зростати.



Що купили для армії за кошти, зібрані від криптофонду / Інфографіка Мінцифри

Також зібрані кошти криптофондом буде витрачено на:

інформаційну протидію російській пропаганді,

світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні,

кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури,

забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів,

придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

Нагадуємо про реквізити крипторахунків, на які ви можете переказувати кошти на допомогу армії.

Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.