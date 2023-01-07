Минулий день цілком підтвердив цинізм заяв Путіна про "перемир'я", – Держдеп

Російський диктатор Владімір Путін оголосив про "перемир'я" на Різдво. Однак окупанти не припиняють бойових дій на фронті.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що оцінка Держдепом заяв російського президента Володимира Путіна про різдвяне перемир’я підтвердилася.

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Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване припинення вогню. Ви чули, як я сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до різдвяного перемир'я не що інше, як цинізм. Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня – 24 Канал),

– сказав він.

Він також нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі й негайно сама ж його порушувала. За словами речника, Путін міг мати "прихований мотив", роблячи такі заяви.

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу", – зазначив Прайс.

Заява Пентагону

Попри оголошене Росією одностороннє "припинення вогню" нібито у зв’язку з відзначенням Різдва за Юліанським календарем, російські військові продовжували вести бойові дії.

Про це на брифінгу 6 січня заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

Що стосується заяви Путіна про припинення вогню, можу сказати вам, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо бойові дії, навіть якщо формально йдеться про "вікно" припинення вогню,

– зазначила вона.

За словами Купер, російські війська потребують перепочинку й переозброєння, та оголошене Росією "перемир’я" недостатньо тривале, аби втілити це в життя. "Знову ж таки, це заява Путіна, яку ми повинні сприймати з певною часткою скептицизму. Це той самий чоловік, який сказав, що не буде вторгатися в Україну", – нагадала представниця Пентагону.

Також в кінці Купер сказала: "Я можу підтвердити, що бойові дії тривають. І, звичайно, на місці воюють росіяни. Тож так".

Що цьому передувало