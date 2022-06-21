Мінус 2 окупанти: росіяни знову підірвалися на "Азовсталі"

Росіяни продовжують "наводити лад" у знищеному ними Маріуполі. Відплата за скоєні злочини досягає їх там, звідки вже пішли наші захисники.

Російські окупанти практично стерли Маріуполь з обличчя землі. Особливо шалено вони гатили по "Азовсталі", де були відважні захисники міста та мирне населення.

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Мінус два російських окупанти

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російських окупантів наздоганяє справедлива відплата за їхні злочини. Навіть розбомблене ними місто пам'ятає про помсту та готове завдати їм нових втрат.

Російські окупанти продовжують розміновувати "Азовсталь", на підприємстві сапери працювали разом із військовими. "Робота" пройшла вдало – вибух пролунав на пів міста, а два російські окупанти вирушили на концерт Кобзона.

Аби придати трагізму, окупанти чомусь власних військових називають енергетиками. Мабуть, соромно визнати, що Маріуполь продовжує спротив навіть після евакуації Героїчного Гарнізону Маріуполя.

Слава Україні та смерть російським окупантам!

– написав Андрющенко.

Захисники Маріуполя у полоні

Російські окупанти продовжують тримати у полоні понад 2 500 тисячі героїчних захисників "Азовсталі", які виконали наказ про захист міста, а також про складання зброї та збереження життя.

В яких умовах тримають наших героїв та чи застосовують проти них тортури – наразі невідомо. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв про те, що ворог може утримувати героїв на території Донецької області, тому потрібно бути обережними із заявами, щоб не нашкодити їм. Також рідні героїв зверталися до Червоного Хреста та міжнародних ЗМІ з проханням показати, в яких умовах росіяни тримають відважних захисників "Азовсталі".

Новини Маріуполя: останні події

Російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька та шалено обстрілюють Лисичанськ. Ворог застосовує "Піони", авіабомбами та реактивні системи залпового вогню.

Захоплення Сєвєродонецька – пріоритетне завдання ворога, він кидає на його виконання великі сили. Росіяни змогли прорватися у Тошківку, їм вдалося це зробити завдяки великій кількості техніки та живої сили.

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