Мінус 9 танкерів за ніч: "Мадяр" приголомшив результатом роботи СБС

Ніч проти 8 липня стала надзвичайно продуктивною для Сил безпілотних систем. Українські бійці відпрацювали одразу по 9 танкерах тіньового флоту Росії в Азовському морі.

Деталі операції повідомив Роберт "Мадяр" Бровді, який керує СБС ЗСУ.

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Що відомо про ураження танкерів тіньового флоту?

Протягом останніх 72 годин, за словами "Мадяра", українські бійці уразили загалом 21 вороже судно тіньового флоту країни-агресорки, а також 1 суховантаж та 1 пором у Керчі.

Лише протягом ночі 8 липня під ударом опинилися одразу 9 танкерів. По російських цілях працювали пілоти "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 413 ОП СБС "Рейд" та 1 ОЦ СБС.

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Окрім того, уночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 53 військові цілі.

У традиційній для себе манері "Мадяр" розповів і про ураження електропідстанцій: "У пул "Кримський рубильник off" протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 1 – 8 липня) та інші чутливі об'єкти". Деталі атаки командувач СБС пообіцяв надати згодом.

Зауважимо, що безпілотники вночі 8 липня долітали й до низки тилових регіонів Росії. За даними осінтерів, зокрема Astra, у Борисоглєбську Воронезької області удар, ймовірно, припав по військовому аеродрому. Після атаки там виникла масштабна пожежа. Відомо, що на цій авіабазі дислокуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша військова авіація.

Водночас вибухи пролунали й в Саратові. Моніторингові спільноти повідомляють, що ціллю атаки міг стати місцевий нафтопереробний завод, відомий раніше як "Крекінг".