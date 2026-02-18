Мінус пускова установка С-300 та інші об'єкти: ЗСУ успішно атакували ворога

Сили оборони України завдали низки ударів по об'єктах російської армії 17 та 18 лютого. Зокрема, під приціл потрапили ворожі пункти управління БпЛА, вузол зв'язку та техніка.

Удари відбулись на тимчасово окупованих росіянами територіях та в тилу Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які цілі були під ударом Сил оборони?

За даними Генштабу, вночі 18 лютого на Запоріжжі біля Трудового українські оборонці вгатили по району зосередження підрозділу БпЛА росіян. До того ж у Токмаку сталось влучання в майстерню ворожих дронів.

Також кілька цілей Сили оборони уразили на ТОТ Донеччини. Так, у Старомлинівці під ударом був вузол зв'язку ворога. А в самому Донецьку захисники поцілили у місце з військовою технікою окупантів.

Напередодні у тому регіоні було також уражено місце управління дронів поблизу Родинського. А в районі Маріуполя – пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ, додали в Генштабі.

Українські оборонці також вгатили й по військових об'єктах в самій Росії. Вони проінформували, що вдарили по пунктах управління БпЛА поблизу Сального, Курська область.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються,

– зазначив Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнає Росія на війні?