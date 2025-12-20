"Мінус" російський корабель і не тільки: ЗСУ успішно атакували росіян у Каспійському морі

Українські військові у ніч проти 19 грудня завдали успішного удару по військовому кораблю Росії з проєкту 22460 “Охотник”. Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які російські об'єкти в морі знищили Сили оборони 19 грудня?

Аби Росія теж відчула на собі наслідки війни через падіння воєнно-економічного потенціалу, українські захисники вдарили по черговому кораблю окупантів, який перебував на чергуванні в Каспійському морі. По судну влучили одразу кілька безпілотників. Генштаб пише, що наразі уточнюється номер цього корабля та ступінь пошкоджень.

Українські військові також уразили інший об'єкт на Каспії. Під удар потрапила бурова платформа на нафтогазовому родовищі імені Філановського. До слова, це об'єкт російської підсанкційної компанії "Лукойл".

Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора. Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Але й на цьому атаки на російську воєнну інфраструктуру не припинилися. Нещодавно дрони вдарили по радіолокаційній системі РСП-6М2 у районі Красносільського в тимчасово окупованому Криму. Військові пояснили, що за допомогою цієї системи відбувається регулювання руху повітряних суден. Вона допомагає літакам точно заходити на посадку в умовах поганої видимості.

Сили оборони продовжують робити все, аби наступальний потенціал загарбників був підірваний, а Росія й сама бажала, аби ця війна припинилася.

ССО писали про ураження ворога: що відомо?